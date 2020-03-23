شؤون فلسطينية

حماس: جيش الاحتلال تعمد إعدام الشهيد الخواجا

حماس: جيش الاحتلال تعمد إعدام الشهيد الخواجا
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل الشهيد سفيان الخواجا، ليلة أمس، واستغلاله انشغال العالم بموضوع تفشي فيروس (كورونا)، يعكس قمة الانتهازية والانحطاط الأخلاقي.

وأكد الناطق باسم (حماس)، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن إعدام الاحتلال الشاب سفيان الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله جريمة جديدة، بحق أبناء شعبنا الأعزل.

وأشار إلى أن إصرار جيش الاحتلال، على تكرار عمليات الإعدام، يؤكد أن هذا الجيش هو تجمع لقتلة خارجين عن كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد قاسم على أن هذه الدماء الطاهرة لشهداء شعبنا، ستشكل على الدوام، وقود ثورته المستمرة، حتى ينتزع شعبنا حريته، ويسترد أرضه ومقدساته.

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