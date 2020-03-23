إسرائيل: إصابة 65 يهوديًا متدينًا بفيروس (كورونا) قادمين من نيويورك

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت فحوصات مخبرية، مساء أمس الأحد، عن إصابة (65) يهوديًا متدنيًا من حركة "حباد" اليهودية الدينية المعروفة بالعالم، وتتمركز في نيويورك الأمريكية، قد أصيبوا بفيروس (كورونا).



وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن هذه المجموعة من الأشخاص، وصلت مع مجموعة مكونة من (114) يهوديًا من نيويورك منذ أسبوع، واشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتم حجرهم في أحد الفنادق بالقدس.



وأشار إلى أن نتائج الفحص المخبري، ظهرت الليلة الماضية، وأثبتت إصابة (65) منهم، وتم نقلهم للعزل في أحد المستشفيات.