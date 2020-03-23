الجنائية الدولية تُقرر تأجيل إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن المحكمة الجنائية الدولية، قررت تأجيل إجراءاتها ضد إسرائيل، بسبب انتشار فيروس (كورونا) في مختلف دول العالم.



وأشارت الصحيفة إلى أن أن هذه الفائدة الوحيدة التي سجلتها إسرائيل لصالحها في ظل انتشار (كورونا)، وتكبدها خسائر كبيرة.



ومن المنتظر، أن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري، أن تقدم المدعية رداً على العديد من الاستفسارات، التي وجهت لها من المحكمة وجهات الاختصاص، بشأن ولايتها بفتح تحقيق في الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة لاقت رفضاً من قبل منظمات مختلفة داعمة لإسرائيل.



وقالت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا في رسالة للمحكمة: إنه بسبب تفشي فيروس (كورونا)، فلن تكون قادرة على الوصول للهدف الزمني المحدد مسبقاً لتقديم ردها على جميع الاستفسارات، وأن تقدم بيانًا قانونياً يصل إلى 1800 ورقة لقبول النظر به.



وطلبت بنسودا، أن يتم تأجيل موعد تقديم الطلب لمدة شهر آخر.