شؤون فلسطينية

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً

الممثلية الأردنية في فلسطين تؤكد استمرار تقديم الخدمات القنصلية إلكترونياً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية، لدى دولة فلسطين، أنه انسجاماً مع قرار الحكومة الفلسطينية، القاضي بمنع خروج المواطنين من أماكن سكناهم، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد، ولمدة 14 يوماً، فإن البعثة، تؤكد استمرارها في تقديم واجباتها في الخدمة والمساعدة للمواطنين الأردنيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية.

وقال المكتب في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" "مستمرون في تقديم خدماتنا إلى جانب أشقائنا من المواطنين الفلسطينيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي تحتاج للخدمات القنصلية من البعثة، بإستخدام جميع وسائل التواصل الإلكتروني المتاحة".

وأضاف: "إذ تتمنى البعثة موفور الصحة والعافية والسلامة للجميع، فإنها تُهيب بالإخوة المواطنين الأردنيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية، بضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن السلطات الفلسطينية المختصة، والتقيد التام بها، فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، كما ترجو البعثة من الجميع متابعة الإعلانات الصادرة عنها عبر حسابها على موقع (فيسبوك)، بالإضافة للتواصل معها من خلال أرقام الهواتف التالية لطلب المساعدة:

١- رقم الخط الساخن (للحالات الطارئة فقط): 00972595446445 

٢- رقم القنصل (للاستفسار عن المعاملات القنصلية) 00972593096666

٣- رقم موظف القسم القنصلي: 00972597074111 

٤- رقم موظف القسم القنصلي: 00972592183434.

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