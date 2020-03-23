نتنياهو يُقرر مقاطعة انتخاب رئيس لـ (كنيست) الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتلة اليمين في الكنيست الإسرائيلي، والتي يترأسها حزب (ليكود) أنها تعتزم مقاطعة جلسة الهيئة العامة لـ (كنيست)، التي ستنعقد اليوم الاثنين، وستتناول تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد لها؛ خلفا لرئيسها الليكودي يولي إدلشتاين.
ووفق موقع (عرب 48) فقد طالب تحالف (أبيض- أزرق)، برئاسة بيني غانتس، والمعسكر الداعم له، حزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان، وتحالف (العمل- ميرتس- جيشر) والقائمة المشتركة، بتشكيل لجان كنيست واستبدال إدلشتاين، فيما حاول ليكود منع ذلك، منذ الأسبوع الماضي.
وقاد نتنياهو خطوة مقاطعة التصويت في الهيئة العامة، بسبب الخسارة المتوقعة لكتلة اليمين برئاسته خلال التصويت.
يشار إلى أنه بعد تشكيل اللجنة المنظمة، ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تشكيل لجان أخرى، بينها لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن ولجنة مخصصة لمتابعة أزمة انتشار فيروس (كورونا) في إسرائيل.
واتخذت كتلة اليمين قرارها بمقاطعة جلسة الهيئة العامة لـ (كنيست) في أعقاب محادثة أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع رؤساء أحزاب كتلة اليمين.
أكدت كتلة اليمين في الكنيست الإسرائيلي، والتي يترأسها حزب (ليكود) أنها تعتزم مقاطعة جلسة الهيئة العامة لـ (كنيست)، التي ستنعقد اليوم الاثنين، وستتناول تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد لها؛ خلفا لرئيسها الليكودي يولي إدلشتاين.
ووفق موقع (عرب 48) فقد طالب تحالف (أبيض- أزرق)، برئاسة بيني غانتس، والمعسكر الداعم له، حزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان، وتحالف (العمل- ميرتس- جيشر) والقائمة المشتركة، بتشكيل لجان كنيست واستبدال إدلشتاين، فيما حاول ليكود منع ذلك، منذ الأسبوع الماضي.
وقاد نتنياهو خطوة مقاطعة التصويت في الهيئة العامة، بسبب الخسارة المتوقعة لكتلة اليمين برئاسته خلال التصويت.
يشار إلى أنه بعد تشكيل اللجنة المنظمة، ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تشكيل لجان أخرى، بينها لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن ولجنة مخصصة لمتابعة أزمة انتشار فيروس (كورونا) في إسرائيل.
واتخذت كتلة اليمين قرارها بمقاطعة جلسة الهيئة العامة لـ (كنيست) في أعقاب محادثة أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع رؤساء أحزاب كتلة اليمين.
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