ملحم: ما يصدر من قرارات لمواجهة (كورونا) ينطبق على جميع المحافظات بما فيهم غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، سيصدر عنه لوائح تفسيرية لكل القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم أمس.



وقال ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن ما يصدر من قرارات حكومية، بما في ذلك قرارات مواجهة فيروس (كورونا)، وما ينطبق على جميع المحافظات الفلسطينية، ينطبق على قطاع غزة.



وأضاف: هناك تواصل دائم مع غزة، للالتزام بالإجراءات التي اتخذناها، ونلمس تجاوبًا من أهلنا في غزة، تجاه هذه الإجراءات.



وعن العينات التي تحت الفحص الآن، أشار ملحم إلى أنه حتى الآن لم تصدر نتائج العينات قيد الفحص، مضيفًا: "نحذر من أنّ المستوطنات الإسرائيلية هي بؤر لوباء (كورونا)".



وأوضح أن ما تم تحويله من أموال من الجانب الإسرائيلي، هو ليس منةً منه، ولكنها حق للشعب الفلسطيني، وينبغي عليه إرجاع كافة حقوق شعبنا.