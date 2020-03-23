شؤون فلسطينية

 الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات تطال أطفالاً في الضفة والقدس

 الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات تطال أطفالاً في الضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات، طالت عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين، ممدوح بري وعلاء عمر من قلقيلية، بعد اقتحام منزليهما في بلدة سنيريا، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، نور أمين أبو ليلى، وإبراهيم حسن بكر، ومعتز مشهور عبد القادر، أثناء عودتهم إلى بلدة الزاوية.

واستمراراً للهجمة الإسرائيلية على أهالي القدس، اعتقل الاحتلال الطفل قيس هيثم مصطفى (١٣عاماً) من أمام منزله في قرية العيساوية، والشاب حسين صيام، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلين أنس ومعتز الزرو، خلال تواجدهما قرب المسجد الإبراهيمي.

بالتزامن مع ذلك أجل الاحتلال الإفراج عن الأسير هشام جبر الطيطي، من مخيم العروب، الذي كان مقررًا يوم أمس الأحد، بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة 13 شهراً، والأسير أمير ناجي أبوشخيدم من قرية أبو شخيدم في رام الله، والذي كان مقرراً اليوم الاثنين بعد أن أمضى محكوميته البالغة 11 شهراً.

ومدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير علي الجدع، من بلدة حبلة جنوب قلقيلية للمرة الثانية على التوالي، لمدة ستة أشهر.

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