طبيب يُبدي استعداده لعلاج المرضى في منازلهم بدلاً من الحضور للمستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

أبدى طبيب فلسطيني، يعمل في مستشفى الرنتيسي بغزة، استعداده لتقديم أى خدمة لأي إنسان مريض بحاجة للعلاج، حتى لو تطلب الأمر التوجه لمنزله في أي وقت لعلاجه أو مساعدته.



وأكد الدكتور بكر قاعود، أخصائي طب الأعصاب للأطفال والحالات الحرجة والعناية المركزة في مستشفى الرنتيسي، أن هذه المبادرة شخصية منه في هذه الظروف الصعبة، حفاظا على صحة المرضى المراجعين في ظل مكافحة فيروس (كورونا) ومنع التجمعات، موضحاً أنه بدلاً من قدوم المرضى للمستشفيات، يبقون فى منازلهم، وعدم الحضور إلا فى الحالات الطارئة، وأن يتم التواصل معه عبر الجوال من أجل تقديم الاستشارة والمساعدة.