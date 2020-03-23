المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية

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رام الله - دنيا الوطن

طلبت الحكومة المغربية، من مالكي الصحف التوقف عن إصدار النسخ الورقية اعتباراً من اليوم، وحتى إشعار آخر.



وأكدت وزارة الثقافة المغربية، أن القرار، يأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب، وتفعيلاً للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصحفية المعنية إلى الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية.



وكانت السلطات المغربية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة الماضي إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس (كورونا) المستجد تحت السيطرة.