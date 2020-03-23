لليوم الرابع.. ووهان لا تسجل إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، بأنه لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في مدينة ووهان، لليوم الرابع على التوالي.



وأفادت الوكالة، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم السبت، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.



وسجلت مقاطعة هوبي 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144 حالة، بحسب لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، وحاضرتها مدينة ووهان.



كما شهدت المقاطعة أيضاً خروج 490 مريضاً من المستشفيات بعد شفائهم يوم السبت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة.