قوات الاحتلال تعتقل طفلين من بلدة العيسوية بالقدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلين من بلدة العيسوية بالقدس، أثناء اقتحامها البلدة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية واعتقلت الطفل داهود عائد عطية من محيط مسجد الأربعين، والطفل قيس هيثم مصطفى من أمام منزله داخل البلدة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: أن مواجهات اندلعت في حي الشهيد محمد عبيد، وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب الشبان.