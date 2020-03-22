هنية: موقف الأمير تميم يأتي امتدادًا للمواقف الأصيلة لقطر تجاه الشعب الفلسطيني





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه "في هذا الإطار فإننا نعبر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر قيادةً وحكومة وشعبًا، لهذا الموقف الكريم".





وقال هنية: إن هذا الموقف يأتي امتدادًا للمواقف الأصيلة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وتؤكد عمق العلاقة الأخوية الراسخة.





وكان أمير دولة قطر وجه بتقديم 150 مليون دولار على امتداد ستة أشهر، "استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ومواجهة فايروس (كورونا)"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء القطرية.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إننا "تلقينا بتقدير عالٍ توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم، بتقديم دعم مالي لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى ستة أشهر".