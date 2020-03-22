جامعة الأزهر تعلن تعليق الدراسة 14 يوماً إضافياً وتقديم تسهيلات للطلبة





يأتي ذلك بناءً على التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية المتعلقة بالوقاية للحد من انتشار وباء فيروس (كورونا) في فلسطين وحرصاً على المصلحة العامة للطلبة وتقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.



وقالت إدارة الجامعة في بيان صحفي: "إنه بإمكان طلبة الجامعة متابعة المحاضرات من خلال نظام (الموودل) الخاص بالتعليم الالكتروني عبر موقع الجامعة الرسمي"، مؤكدة فتح هذا النظام لكافة الطلبة (مسددين وغير مسددين للرسوم الدراسية) في الفترة الحالية تقديرا للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة.



ودعت إدارة الجامعة طلبتها للالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمحافظة على صحتهم باتباع الارشادات الوقائية اللازمة خلال هذه الفترة الحرجة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الأحد، استمرار إغلاق أبوابها أمام الطلبة والعاملين والمراجعين لمدة 14 يوماً واستمرار الدراسة بنظام التعليم الالكتروني.