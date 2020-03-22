أنباء عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، إصابة فلسطيني بجراح إثر إطلاق النار عليه من جيش الاحتلال بالقرب من نعلين قرب رام الله بالضفة الغربية.





وقالت نجمة داوود الحمراء، إن جنود جيش الاحتلال اطلقوا النار على فلسطيني بالقرب من نعلين مما ادى لاستشهاد الشاب على الفور.





وفي السياق، قالت وكالة (وفا)، إن شاب أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.





وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق النار اتجاه مركبة على الشارع الرئيسي قرب مدخل بلدة نعلين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص لم تعرف هويته بعد.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن الفلسطيني أصيب بجراح خطيرة، فيما لم تحدد طبيعة الحالة التي هو عليها الآن.وفي السياق، قال موقع حدشوت بتاخون سدي: "قبل قليل ألقى فلسطيني الحجارة على قوات الأمن عند حاجز الحشمونائيم، أطلقت قواتنا النار على المشتبه به، وقبل بضع دقائق تم تحديد وفاته".