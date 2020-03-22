قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة الزاوية غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة الزاوية غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: معتز مشهور شقير، وابرهيم حسن بكر شقير، ونور أمين أبو ليلى، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).