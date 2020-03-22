قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة الزاوية غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: معتز مشهور شقير، وابرهيم حسن بكر شقير، ونور أمين أبو ليلى، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: معتز مشهور شقير، وابرهيم حسن بكر شقير، ونور أمين أبو ليلى، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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