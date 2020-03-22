دولي

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1071

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1071
كورونا - إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 1070 شخصاً وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووصفت وزارة الصحة الإسرائيلية، حالة 18 منهم بخطيرة، و30 متوسطة، والآخرين طفيفة، وعددهم 985.، وتعافى 37 مريضاً  فيما توفي شخص واحد.

وأضافت الوزارة: أن 97 شخصا يتلقون العلاج داخل فنادق، و344 في المنازل.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى وزارة الصحة بزيادة عدد الفحوصات اليومية لرصد مرضى (كورونا) ليبلغ 14 ألفا. 

وأوضح ديوان نتنياهو أنه سيتم إجراء عشرة آلاف فحص لأشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة، و4000 فحص عشوائي.

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