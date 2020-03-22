ثلاثة قرارات مهمة من وزارة الصحة بغزة بشأن مواجهة فيروس (كورونا)

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إنه إنفاذاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة؛ لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، فإنه تم اتخاذ عدة قرارات، ستطبق من يوم غد الاثنين.





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 23 آذار/ مارس 2020 وحتى إشعار آخر، تقرر وقف العمل بكافة العيادات الخارجية بمستشفيات قطاع غزة".





وتابعت الوزارة: "تقرر وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في جميع مستشفيات وزارة الصحة، ومنع زيارة المرضى المنومين في المستشفيات".





رام الله - دنيا الوطن