أمير قطر يدعم قطاع غزة بـ 150 مليون دولار على امتداد ستة أشهر





ووفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية، فإن هذا الدعم "يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، ودعماً لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، ولمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).









رام الله - دنيا الوطنوجه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم 150 مليون دولار، على مدى ستة أشهر، دعماً لقطاع غزة.