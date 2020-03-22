حماس توجه دعوة للسلطة وحكومة اشتية بشأن تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، مطالبة لقيادة السلطة الفلسطينية، ورئيس الحكومة، د. محمد اشتية، في ظل تفشي فيروس (كورونا).
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، مطالبة لقيادة السلطة الفلسطينية، ورئيس الحكومة، د. محمد اشتية، في ظل تفشي فيروس (كورونا).
وقالت الحركة في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "مواجهة تحدي انتشار فيروس (كورونا)، يحتاج إلى تضافر جهود الكل على المستوي الوطني".
وأضافت: قيادة السلطة، ورئيس الحكومة في رام الله، الدكتور محمد اشتية، مطلوب منهم على الفور رفع الإجراءات "العقابية" ضد أهالي قطاع غزة؛ لتعزيز قدرتهم على مواجهة هذا التحدي المتعاظم.
وقالت الحركة: إن "على السلطة التوقف عن سياسة (معاقبة) القطاع، خاصة في هذه الأوقات، التي يحتاج شعبنا فيها إلى تعزيز جبهته الداخلية"، وفق ما جاء في التصريح.
وقالت الحركة: إن "على السلطة التوقف عن سياسة (معاقبة) القطاع، خاصة في هذه الأوقات، التي يحتاج شعبنا فيها إلى تعزيز جبهته الداخلية"، وفق ما جاء في التصريح.
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