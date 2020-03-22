حماس توجه دعوة للسلطة وحكومة اشتية بشأن تفشي فيروس (كورونا)





وقالت الحركة في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "مواجهة تحدي انتشار فيروس (كورونا)، يحتاج إلى تضافر جهود الكل على المستوي الوطني".





وأضافت: قيادة السلطة، ورئيس الحكومة في رام الله، الدكتور محمد اشتية، مطلوب منهم على الفور رفع الإجراءات "العقابية" ضد أهالي قطاع غزة؛ لتعزيز قدرتهم على مواجهة هذا التحدي المتعاظم.



وقالت الحركة: إن "على السلطة التوقف عن سياسة (معاقبة) القطاع، خاصة في هذه الأوقات، التي يحتاج شعبنا فيها إلى تعزيز جبهته الداخلية"، وفق ما جاء في التصريح.

رام الله - دنيا الوطنوجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، مطالبة لقيادة السلطة الفلسطينية، ورئيس الحكومة، د. محمد اشتية، في ظل تفشي فيروس (كورونا).