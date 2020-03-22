الصحة بغزة تنفي وضع غازي حمد بالحجر الصحي

نفى الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، الأنباء التي يجري تداولها، حول إصابة وكيل وزارة التنمية في القطاع، غازي حمد.





وقال القدرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "تم اتخاد إجراءات الحجر الصحي لـ 29 من المخالطين من بينهم مدير عام قوى الأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، ونائبه محمود أبو وطفة، ومحافظ غزة".





وأضاف القدرة: "ننفي الشائعات التي يتم تداولها حول دخول الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في الحجر الصحي".







رام الله - دنيا الوطن