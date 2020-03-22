الرئيس عباس يُصدر عفواً عمن أمضى نصف مدة محكوميته بالقضايا الجناحية والجنائية

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنه في ظل مخاطر انتشار فيروس (كورونا)، أصدر الرئيس محمود عباس، عفواً خاصاً، عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية، مع احتفاظ حق المجني عليه، بالادعاء المدني.



وأضاف أبو ردينة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.