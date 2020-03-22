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أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الجيش المصري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الأحد، وفاة اللواء أركان حرب في القوات المسلحة، خالد شلتوت، نتيجة إصابته بعدوى فيروس (كورونا) المستجد.

وقال الجيش المصري، وفق (روسيا اليوم): "تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى، ابنا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

وأوضح الجيش المصري، أن شلتوت أصيب بالعدوى "خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد".

وحتى مساء الأحد، سجلت في مصر 294 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها 10 حالات وفاة.

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