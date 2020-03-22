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تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 112 حالة، بما فيها المُتعافون.

وقال وزير الصحة، سعد جابر: إن الحالات الجديدة، التي سجلت هي لشاب عمره (19 عاماً) أتى من بريطانيا يوم 15 آذار/ مارس، وأربع حالات مخالطين لحفل زفاف إربد، وحالة عراقية لفتاة خالطت والدها العراقي المصاب، وهو مصاب وبالعزل، وست حالات مخالطة لإحدى الحالات المرضية لإحدى الممرضات، بالإضافة إلى حالة أخرى غير معروفة الآن، كما نقل موقع (رؤيا).

وكشف الوزير عن الحالة الصحية لسيدة تبلغ من العمر (83 عاماً)، حيث وصفت حالتها ما بين المتوسطة والسيئة.

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