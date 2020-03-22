البطنيجي لـ "دنيا الوطن": نحن بحاجة لقرارات صارمة لنحافظ على المواطنين
خاص دنيا الوطن
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، إن قطاع غزة، بحاجة لقرارات صارمة، حتى نحافظ على المواطنين.
وأضاف البطنيجي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك حركة نشطة للأسواق في هذه اللحظات، خاصة بعد صدور قرار منع تجمعات المواطنين".
وتابع البطنيجي: "الناس في غزة بفضل الله ملتزمون بكل التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينة، والكل يجب أن يكون تحت التعليمات الصادرة".
وأكمل: "غزة بخير، ولكننا نحتاج لقرارات صارمة حتى نحافظ على المواطنين، والكل ملتزم، ولا يوجد احتكار في قطاع غزة".
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، إن قطاع غزة، بحاجة لقرارات صارمة، حتى نحافظ على المواطنين.
وأضاف البطنيجي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك حركة نشطة للأسواق في هذه اللحظات، خاصة بعد صدور قرار منع تجمعات المواطنين".
وتابع البطنيجي: "الناس في غزة بفضل الله ملتزمون بكل التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينة، والكل يجب أن يكون تحت التعليمات الصادرة".
وأكمل: "غزة بخير، ولكننا نحتاج لقرارات صارمة حتى نحافظ على المواطنين، والكل ملتزم، ولا يوجد احتكار في قطاع غزة".
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