جامعة الأقصى بغزة تُعلن عن إيقاف العمل بنظام الطوارئ حتى إشعار آخر

جامعة الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة الأقصى بغزة، عن إيقاف العمل بنظام الطوارئ (الدوام الجزئي للموظفين) حتى إشعار آخر.



وأضافت الجامعة، عبر صفحتها على (فيسبوك): أنها ستعمل على فتح كافة صفحات الطلبة، مع استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد.



وكانت جامعة الأقصى، أكدت في العاشر من آذار/ مارس الماضي، على التزام الجامعة بالمرسوم الرئاسي بخصوص حالة الطوارئ، وتعليمات الحكومة الفلسطينية، ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة القائم بأعمال رئيس الجامعة، للمتابعة والاشراف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة، التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة خلال فترة الطوارئ.



كما أكدت التوجه نحو تفعيل وتنشيط التعليم عن بُعد، وتوظيف كافة وسائل التكنولوجيا المتاحة؛ للتواصل مع الطلبة خلال فترة الأزمة، وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الجامعية ذات الطابع الجمعي، سواءً داخل حرم الجامعة أو خارجها.