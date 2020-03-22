قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس ورام الله

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة العيساوية في القدس، وأطلقت قنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في حي عبيد.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل داود عائد عطية (13 عاماً) خلال تواجده بالقرب من مسجد الأربعين في العيساوية.



يأتي ذلك، بالتزامن مع اعتقال قوات الاحتلال، لشابين على مدخل بلدة عابود غرب مدينة رام الله.



وفي قلقيلية اندلعت مساء اليوم، مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، المتمركزة على الحاجز الشمالي للمدينة.