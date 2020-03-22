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شؤون فلسطينية

(أونروا) تُعلّق توزيع المساعدات الغذائية بقطاع غزة غداً

(أونروا) تُعلّق توزيع المساعدات الغذائية بقطاع غزة غداً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن إدارة الوكالة، علقت توزيع المواد الغذائية "الكابونات"، ليوم غد الاثنين.

وأوضح أبو حسنة،  في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيتم وقف تسليم المساعدات الغذائية، لحين الوصول إلى طريقة جديدة يتم الإعلان عنها لتسليم تلك المساعدات".

يأتي ذلك في ظل الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس. 



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