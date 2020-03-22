(أونروا) تُعلّق توزيع المساعدات الغذائية بقطاع غزة غداً

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن إدارة الوكالة، علقت توزيع المواد الغذائية "الكابونات"، ليوم غد الاثنين.



وأوضح أبو حسنة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيتم وقف تسليم المساعدات الغذائية، لحين الوصول إلى طريقة جديدة يتم الإعلان عنها لتسليم تلك المساعدات".



يأتي ذلك في ظل الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس.









خاص دنيا الوطن