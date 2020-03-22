عاجل

  • تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 1 مايو 2020 للحد من حركة الجمهور

  • جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 100 وفاة بكورونا في 24 ساعة بالولايات المتحدة الأميركية

  • الحكومة المغربية تقر قانونا يقضي بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر لكل من يخالف التعليمات

شؤون فلسطينية

تنسيق الجهود بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية والصحفية

تنسيق الجهود بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية والصحفية
نقابة الصحفيين - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين، تنسيق جهودهما في ظل إعلان الحكومة عن إجراءاتها المشددة، فيما يتصل بالحفاظ على سلامة المواطنين، لتسهيل حركة الصحفيين، وطواقم التغطية الإعلامية.

وأوضحت وزارة الإعلام والنقابة في بيان مشترك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر منح بطاقات وزارة الإعلام للصحفيين الأجانب، فيما يتم منح البطاقة الصحفية للصحفيين الفلسطينيين من النقابة، على أن يتم التنسيق بين وزارة الإعلام والنقابة، ووزارة الداخلية في منح الطواقم التراخيص اللازمة؛ لتسهيل الحركة على الحواجز داخل المدن، وعلى مداخلها.

وأكد البيان بذل كل جهد ممكن من أجل سلامة الطواقم الصحفية، وتسهيل عملهم، وأبواب الوزارة والنقابة، ووسائل الاتصال بهما، متاحة لجميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على مدار الساعة.

أخبار ذات صلة

تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى اعتباراً من فجر الاثنين

تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى اعتباراً من فجر الاثنين

معروف: وضع اللواء أبو نعيم ونائبه بالحجر الصحي لاختلاطهما بمصابي فيروس (كورونا)

معروف: وضع اللواء أبو نعيم ونائبه بالحجر الصحي لاختلاطهما بمصابي فيروس (كورونا)

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد مراحل إنشاء مركز للحجر الصحي جنوب القطاع

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد مراحل إنشاء مركز للحجر الصحي جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فتى وتستدعي مرابطة في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل فتى وتستدعي مرابطة في المسجد الأقصى

ملحم: طالبنا أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال وفحصنا 85 عينة لفيروس (كورونا)

ملحم: طالبنا أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال وفحصنا 85 عينة لفيروس (كورونا)

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين

هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين

هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين

حكومة الاحتلال تقرر تحويل 120 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية للسلطة

حكومة الاحتلال تقرر تحويل 120 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية للسلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

تنسيق الجهود بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية والصحفية

تنسيق الجهود بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية والصحفية

قوات الاحتلال تعتقل فتى وتستدعي مرابطة في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل فتى وتستدعي مرابطة في المسجد الأقصى

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين

هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين

هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين

حكومة الاحتلال تقرر تحويل 120 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية للسلطة

حكومة الاحتلال تقرر تحويل 120 مليون شيكل من الضرائب الفلسطينية للسلطة

أبو بكر: الأمم المتحدة مطالبة بالضغط الحقيقي على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى

أبو بكر: الأمم المتحدة مطالبة بالضغط الحقيقي على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى

شاهد: سيارات الشرطة تجوب محافظات القطاع لتوجيه إرشادات بشأن قراراتها لمكافحة (كورونا)

شاهد: سيارات الشرطة تجوب محافظات القطاع لتوجيه إرشادات بشأن قراراتها لمكافحة (كورونا)

محميات فلسطين: علينا تكثيف ممارساتنا الجادة في نظافة اليدين لمكافحة (كورونا)

محميات فلسطين: علينا تكثيف ممارساتنا الجادة في نظافة اليدين لمكافحة (كورونا)

منوعات

شاهد: أغنيات يوم الأم للعام 2020 إيهاب توفيق الأكثر حزنا

شاهد: أغنيات يوم الأم للعام 2020 إيهاب توفيق الأكثر حزنا

تعرفوا إلى سيرين عبد النور الأم

تعرفوا إلى سيرين عبد النور الأم

شاهد: صابرين من جديد بلا حجاب أو باروكة

شاهد: صابرين من جديد بلا حجاب أو باروكة

شاهد: تسعة تصريحات مضحكة أظهرت محيي إسماعيل: &#34;أنا متولدتش زيكم&#34;

شاهد: تسعة تصريحات مضحكة أظهرت محيي إسماعيل: "أنا متولدتش زيكم"

صور: شاهد كيف احتفل نجوم الفن بعيد الأم

صور: شاهد كيف احتفل نجوم الفن بعيد الأم

صور: النجوم في فترة المراهقة... هل تعرفت عليهم؟

صور: النجوم في فترة المراهقة... هل تعرفت عليهم؟

شاهد: أول فنانة عربية تصاب بـ&#34;كورونا&#34; تتحدى الفيروس بالرقص داخل الحجر الصحي

شاهد: أول فنانة عربية تصاب بـ"كورونا" تتحدى الفيروس بالرقص داخل الحجر الصحي

شاهد: رسالة زوجة عادل امام لجمهور ابنها رامي

شاهد: رسالة زوجة عادل امام لجمهور ابنها رامي

محمد رمضان يقبل تحدي شيكابالا ويتحدى ساويرس بعد التبرع بمليوني جنيه..والأخير يرفض

محمد رمضان يقبل تحدي شيكابالا ويتحدى ساويرس بعد التبرع بمليوني جنيه..والأخير يرفض

ما حقيقة ارتباط فجر السعيد بـ&#34;مقتدى الصدر&#34;.. وحملها منه؟

ما حقيقة ارتباط فجر السعيد بـ"مقتدى الصدر".. وحملها منه؟

عربي

أول تعليق من الرئيس المصري على أزمة فيروس (كورونا)

أول تعليق من الرئيس المصري على أزمة فيروس (كورونا)

أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال يوم بالسعودية

أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال يوم بالسعودية

اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس (كورونا) في تونس

اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس (كورونا) في تونس

كنائس سوريا ولبنان تُعلّق الصلوات والقداديس بسبب (كورونا)

كنائس سوريا ولبنان تُعلّق الصلوات والقداديس بسبب (كورونا)