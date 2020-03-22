تنسيق الجهود بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية والصحفية

نقابة الصحفيين - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين، تنسيق جهودهما في ظل إعلان الحكومة عن إجراءاتها المشددة، فيما يتصل بالحفاظ على سلامة المواطنين، لتسهيل حركة الصحفيين، وطواقم التغطية الإعلامية.



وأوضحت وزارة الإعلام والنقابة في بيان مشترك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر منح بطاقات وزارة الإعلام للصحفيين الأجانب، فيما يتم منح البطاقة الصحفية للصحفيين الفلسطينيين من النقابة، على أن يتم التنسيق بين وزارة الإعلام والنقابة، ووزارة الداخلية في منح الطواقم التراخيص اللازمة؛ لتسهيل الحركة على الحواجز داخل المدن، وعلى مداخلها.



وأكد البيان بذل كل جهد ممكن من أجل سلامة الطواقم الصحفية، وتسهيل عملهم، وأبواب الوزارة والنقابة، ووسائل الاتصال بهما، متاحة لجميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على مدار الساعة.