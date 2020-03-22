وضع أنجيلا ميركل بالحجر الصحي خوفاً من إصابتها بـ (كورونا)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وضعت في الحجر الصحي، بعد مقابلتها لطبيب مصاب بفيروس (كورونا).





وفي السياق، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية: "ميركل مصابة بكورونا، ودخلت العزل الصحي".



وفي وقت سابق، كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن الخبراء يتوقعون إصابة من 60 إلى 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا، مؤكدة أن على الجميع الإقرار بأن كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا.



إلى ذلك، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في أن تساعد القرارات الصعبة التي اتخذتها إيطاليا بإبطاء انتشار الفيروس، مؤكدةً أن اتفاقاً في اجتماع عبر الفيديو مع المفوضية الأوروبية على أن يكون هناك تنسيق أوروبي للتعاطي مع كورونا.



ولفتت إلى أن "الحظر الذي وضعناه على توريد المواد الطبية لا يعني منع توريدها بالكامل، ولكن علينا أن نؤمن حاجاتنا أولاً"، كاشفة عن تخصيص 140 مليون يورو للمساعدة في برامج تطوير لقاح يعالج (كورونا).



ووجهت المستشارة الألمانية، بإلغاء أي تجمعات تزيد عن ألف شخص، مشيرة إلى أن الهدف كسب الوقت، ونبطئ انتشار الفيروس.

رام الله - دنيا الوطن