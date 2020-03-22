تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى اعتباراً من فجر الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من فجر يوم غد الاثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس (كورونا).



وأوضح مجلس الأوقاف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، أنه عقد جلسة طارئة، استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة، وفق وكالة (وفا).



وأضاف: أن تعليق حضور المصلين إلى الاقصى، سيبدأ فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية، وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الارشادات الصحية.



وقال المجلس: "نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظاً على حياة وصحة المواطنين، وصوناً للنفس البشرية، استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي".



وأهاب المجلس بالمواطنين، لتفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم على الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي، داعياً المواطنين في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم؛ لتجاوز هذه الأزمة.