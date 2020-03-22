جونسون: 1.5 مليون شخص سيطلب منهم البقاء بمنازلهم 12 أسبوعاً

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات في بسبب تفشي فيروس (كورونا) في البلاد إلى 283.



يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة البريطانية: أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا).



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: إنه يجب إبطاء انتشار فيروس (كورونا) لإنقاذ آلاف الأرواح، مضيفاً أن أكثر من 1.5 مليون شخص، سيطلب منهم البقاء بمنازلهم 12 أسبوعاً، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وشدد رئيس وزراء بريطانيا، على أنه سيتم إغلاق المدارس بداية من الغد، للحد من انتشار فيروس (كورونا).