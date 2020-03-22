استمرار الارتفاع القياسي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في إيطاليا













رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا 651 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 الساعة الماضية، لتناهز حصيلة الوفيات الإجمالية نحو 5500 وفاة.وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): إنه تم "تعافي 7024 شخصا من المرض، بزيادة 952 عن الأمس"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).