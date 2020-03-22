استمرار الارتفاع القياسي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا 651 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 الساعة الماضية، لتناهز حصيلة الوفيات الإجمالية نحو 5500 وفاة.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): إنه تم "تعافي 7024 شخصا من المرض، بزيادة 952 عن الأمس"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).
سجلت إيطاليا 651 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 الساعة الماضية، لتناهز حصيلة الوفيات الإجمالية نحو 5500 وفاة.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): إنه تم "تعافي 7024 شخصا من المرض، بزيادة 952 عن الأمس"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).
التعليقات