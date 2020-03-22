معروف: وضع اللواء أبو نعيم ونائبه بالحجر الصحي لاختلاطهما بمصابي فيروس (كورونا)

وأكمل: "تم عمل 9 محاضر ضبط لأشخاص حاولوا التلاعب بالأسعار داخل أسواق القطاع، وحركة ضبط السوق في مجمل السلع داخل قطاع غزة، تسير على قدم وساق ونطمئن الجميع بتوفر كافة السلع الاساسية بمخزون استراتيجي".



وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: "كثفت وزارة الصحة الفحص المخبري للعائدين إلى قطاع غزة حيث أجرى المختبر المركزي 99 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة وكانت نتائج 97 عينة منها سلبية واثنتين كانت نتائجها موجبة لاثنين من الوافدين إلى قطاع غزة، ولم تسجل أي إصابات جديدة بالمرض داخل قطاع غزة حتى اللحظة".



وأضاف القدرة: "الحالتان اللتان ظهرت نتائج إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، هما في الستينات والسبعينات من العمر، عادتا إلى قطاع غزة من الباكستان، ضمن مجموعة أخرى في مناطق متفرقة من محافظات الوطن، ظهرت على بعضهم أعراض المرض، وعليه توجهت الطواقم المختصة إلى مقر حجرهم الصحي بغزة، وتم عزلهما وأخد مسحات مخبرية منهما حتى ظهور نتائج فحص العينات، رغم عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهما، ونؤكد أن الحالتين لم يدخلا إلى مناطق سكناهم في قطاع غزة".



وتابع القدرة: نطمئن أهلنا في قطاع غزة، أن الحالتين اللتين تم التأكد من إصابتهما بفيروس كورنا الجديد، تم عزلهما فوراً ونقلهما للمتابعة الصحية في مستشفى العزل بمعبر رفح البري واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمخالطين للحالتين وعددهم 29 شخصاً، بالإضافة لسحب 19 عينة للفحص المخبري وبانتظار النتائج".



واستكمل: "الإعلان المباشر فور صدور نتائج الفحص المخبري في ساعة متأخرة من الليل، يدلل على اعتماد منهج الشفافية، وتدفق المعلومات من قبل وزارة الصحة للجمهور بشكل مباشر، وهذا يمكن الطواقم الصحية والمواطنين من اتخاد التدابير الاحترازية الواجبة لحظة بلحظة".



وأكمل: "اكتشاف الحالتين في مركز الحجر الصحي الاجباري، يؤكد سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتحصين المجتمع؛ لمواجهة مخاطر فيروس كورونا الجديد".



وقال: "تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1287 مستضافاً داخل 20 مركزاً للحجر الصحي، مصنفة وفقاً لتاريخ دخول العائدين إليها ولا يسمح بمغادرتها أو إضافة آخرين إليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي".





وقال القدرة: "تابعت وزارة الصحة إجراءات انهاء فترة الحجر المنزلي لــ 637 عائداً إلى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة إلى 2071 عائداً، تنتهي فترة الحجر المنزلي لآخر عائد منهم يوم الخميس المقبل 26 آذار/ مارس الجاري، ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فيروس (كورونا)، كما تم متابعة الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1350 عائداً منهم".





واستطرد: "عقد وكيل وزارة الصحة، د. يوسف أبو الريش اجتماعا مهماً مع مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين السيد جيلارد روكنشوب من أجل العمل فوراً مع كافة الجهات المعنية على تلبية الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية التي تتيح للطواقم الطبية تقديم خدماتها في مواجهة فيروس كورونا الجديد".





وقال: "وزارة الصحة تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه 2 مليون مواطن، يواجهون ظروفاً معيشية وصحية قاسية، وسرعة تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات الجهوزية، والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد"





وأكمل: "ندعو كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، والتواصل مع الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة للاستفسارات الصحية على مدار الساعة، كما ندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي، وذوي المناعة الضعيفة إلى تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة، مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية".

قال رئيس مركز إعلام المعلومات الحكومي، سلامة معروف، إنه تم حجر كافة من خالط الإصابتين المعلن عنهم في قطاع غزة، متابعاً: "من ضمنهم مدير عام قوى الأمن الوطني، توفيق أبو نعيم ونائبه".وأضاف معروف، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: "تم اتخاذ العينات اللازمة من الأشخاص، الذين خالطوا الإصابتين المعلن عنهما وننتظر النتائج، وتابع: "لن نتردد في الإعلان عن أي تطورات مرتبطة بالواقع الصحي في غزة، ولا يوجود تطور حرج على صحة الحالتين المعلن عنهما".