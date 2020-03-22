سيناريو مفزع تنتظره إسرائيل بشأن عدد وفيات فيروس (كورونا)

وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، " نشهد حاليًا استقرارًا في نمو معدل الإصابات بـ (كورونا)، وما زلنا لا نعرف ما إذا كان ذلك بفعل الخطوات التي اتخذناها أم لا".





وتابع غروتو: "في الوقت الحالي متوسط الزيادة في الإصابات 200 حالة في اليوم، والأمر متعلق بتوسيع نطاق الفحوصات اليومية".





ويدور الحديث من جملة ذلك عن تقديم المساعدة للمستقلين والأجيرين والمحال التجارية والعائلات.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن نتنياهو أصدر هذه التعليمات خلال ترؤسه جلسة مشاورات اقتصادية بمشاركة وزيري المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوعز فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى الطاقم المكلف بالتعامل مع أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية ان يعد خلال يومين خطة حول كيفية إدارة المرافق الاقتصادية الى جانب تقديم رزمة تسهيلات واسعة للمواطنين.