سيناريو مفزع تنتظره إسرائيل بشأن عدد وفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل، إيتامار غروتو: إن "أكبر سيناريو متوقع لدينا هو أن يموت ما بين 10000 إلى 20.000 شخص من فيروس (كورونا) في إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوعز فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى الطاقم المكلف بالتعامل مع أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية ان يعد خلال يومين خطة حول كيفية إدارة المرافق الاقتصادية الى جانب تقديم رزمة تسهيلات واسعة للمواطنين.
قال نائب مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل، إيتامار غروتو: إن "أكبر سيناريو متوقع لدينا هو أن يموت ما بين 10000 إلى 20.000 شخص من فيروس (كورونا) في إسرائيل.
وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، "نشهد حاليًا استقرارًا في نمو معدل الإصابات بـ (كورونا)، وما زلنا لا نعرف ما إذا كان ذلك بفعل الخطوات التي اتخذناها أم لا".
وتابع غروتو: "في الوقت الحالي متوسط الزيادة في الإصابات 200 حالة في اليوم، والأمر متعلق بتوسيع نطاق الفحوصات اليومية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أوعز فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إلى الطاقم المكلف بالتعامل مع أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية ان يعد خلال يومين خطة حول كيفية إدارة المرافق الاقتصادية الى جانب تقديم رزمة تسهيلات واسعة للمواطنين.
ويدور الحديث من جملة ذلك عن تقديم المساعدة للمستقلين والأجيرين والمحال التجارية والعائلات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن نتنياهو أصدر هذه التعليمات خلال ترؤسه جلسة مشاورات اقتصادية بمشاركة وزيري المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.
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