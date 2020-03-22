الولايات المتحدة تصبح ثالث أكثر دولة من حيث الإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصبحت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ثالث أكثر دولة في العالم، من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19".



يأتي ذلك بعدمت أن تجاوزت حصيلة المصابين فيها 30 ألف حالة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



في السياق، طالب حاكم ولاية نيويورك، الحكومة الفيدرالية بالإيعاز للجيش بشكل فوري لبناء مستشفيات مؤقتة، كما طلب من الرئيس دونالد ترمب استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتأمين الامدادات الطبية.



يأتي ذلك بعدما سجل حاكم ولاية نيويورك، 4812 إصابة جديدة بفيرس كورونا خلال يوم واحد.