قوات الاحتلال تعتقل فتى وتستدعي مرابطة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، فتى مقدسياً من حي راس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة.



ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً في رأس العامود، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في مركبات المواطنين بالتزامن مع اغلاق المحلات التجارية في البلدة القديمة.



وضمن حملتها لاستهداف المرابطين في المسجد الأقصى استدعت مخابرات الاحتلال المرابطة المقدسية هنادي الحلواني للتحقيق، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وقال المقدسي نظام أبو رموز المبعد عن الأقصى: إن الاحتلال يمنع المصلين من الوصول الى المسجد بحجة الوقاية من (كورونا)، في حين يسمح للمستوطنين باقتحامه كما حدث صباح اليوم باقتحام عشرات المستوطنين باحات الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال.