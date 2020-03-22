ملحم: طالبنا أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال وفحصنا 85 عينة لفيروس (كورونا)





وتابع ملحم: "طالبنا أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال وتحويلها لنا، والصحافة شريكة مع الحكومة والحكومة ستوفر لها كل الدعم لتيسير عملها، كما أن جلسة مجلس الوزراء غداً ستقدم تفسيرات عن الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها".





وأكمل ملحم: "نعمل على وضع خطط طويلة الأمد حتى نبقى قادرين على العمل والحياة، والأماكن الأماكن الهامة ستبقى بتناول يد المواطن عند الحاجة".





واستطرد: "لا خوف على نفاذ المنتجات والمواد الغذائية حتى ننتهي من هذه الأزمة، والهدف الأساسي من إجراءات الحكومة هي وقف الحركة وبتالي المخالطة لحماية الناس، والخطوات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء هي مثابة سياج للوطن للوقوف بوجه الفيروس".



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن 85 عينة تم فحصها اليوم وتشمل كافة المحافظات جاءت نتائجها سلبية أي غير مصابة، وأنه لا حالات جديدة حتى اللحظة.وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، اليوم الأحد، أن اللوائح التنفيذية والتفسيرية لقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بفيروس "كورونا" ستصدر عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الاثنين.