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شؤون فلسطينية

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين
أحد البنوك - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطة النقد استمرار عمل الإدارات الرئيسية والدوائر المساندة لها في الإدارات العامة والإقليمية في المصارف، وذلك بهدف إدارة الحسابات المراسلة والعمليات الخارجية وتوفير الامدادات الأساسية للمواطنين من سلع وخدمات.

كما قررت في بيان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشركات حفاظاً على عمليات الاستيراد والتصدير وذلك لتوفير الإمدادات الأساسية للجمهور ومن خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة.

كما قررت سلطة النقد إغلاق كافة مؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية لمدة 14 يوماً.

وقرر سلطة النقد إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والبقاء على المؤسسات المرخصة، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس (كورونا).


وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

استناداً إلى قرار سيادة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وإلى تعليمات دولة رئيس الوزراء بشأن حظر التنقل في المدن والبلدات واغلاق المؤسسات العامة والخاصة وعدم خروج المواطنين من منازلهم واستمرار عمل المصارف ضمن خطة الطوارئ، فقد تقرر ما يلي:

1. استمرار عمل الإدارات الرئيسية والدوائر المساندة لها في الإدارات العامة والإقليمية في المصارف وذلك بهدف إدارة الحسابات المراسلة والعمليات الخارجية وتوفير الامدادات الأساسية للمواطنين من سلع وخدمات.

2. استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشركات حفاظاً على عمليات الاستيراد والتصدير وذلك لتوفير الإمدادات الأساسية للجمهور ومن خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة، على أن يتم ترتيب وجدولة تقديم الخدمات لهذه الشركات بشكل مسبق.

3. يكون تقديم الخدمات للشركات ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.

4. التوقف عن استقبال المواطنين الافراد في كافة الفروع؛ ويحق للمصارف الدوام بشكل جزئي لخدمة الشركات في الفروع التي تقرر العمل من خلالها وفقاً لخطط الطوارئ المعتمدة.

5. استمرار توفير الخدمات المصرفية الالكترونية للافراد في كافة محافظات الوطن، وتغذية الصرافات الالية بالنقد بشكل دائم.

6. تشجع سلطة النقد القيام بتسديد قيمة الشيكات مستحقة الدفع من خلال الحوالات الداخلية لتسديد الالتزامات المستحقة في ظل توقف غرف المقاصة

تخفيض عدد الموظفين العاملين في الإدارات والفروع والحد من تنقلهم الى أدنى مستوى. تعليق العمل بغرفة المقاصة، وتؤجل حقوق إعادة الشيكات طيلة فترة الاغلاق. 9. يستمر العمل في نظام التسويات الفورية ونظام المفتاح الوطني لتمكين الشركات من القيام بعملياتها وصرف الرواتب للقطاعين العام والخاص.

10. الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية واتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين القائمين على رأس عملهم.

 تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه.

وفيما يلي نصوص البيانات بشأن مؤسسات الإقراض وشركات الصرافة والمصارف.

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