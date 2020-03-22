هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين





يأتي ذلك استناداً لقرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين بتاريخ 5/3/2020، ونظراً للظروف الصحية الطارئة بخصوص فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19"، و بناءً على المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 22/3/2020، والذي تضمن جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس (كورونا).

















رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة سوق رأس المال قراراً بتعليق التداول في بورصة فلسطين بدءاً من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر.