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شؤون فلسطينية

هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين

هيئة سوق رأس المال تعلن عن تعليق التداول في بورصة فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة سوق رأس المال قراراً بتعليق التداول في بورصة فلسطين بدءاً من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك استناداً لقرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين بتاريخ 5/3/2020، ونظراً للظروف الصحية الطارئة بخصوص فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19"، و بناءً على المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 22/3/2020، والذي تضمن جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس (كورونا).



 


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