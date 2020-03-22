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أول تعليق من الرئيس المصري على أزمة فيروس (كورونا)

أول تعليق من الرئيس المصري على أزمة فيروس (كورونا)
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أزمة فيروس (كورونا)، قائلاً: إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ممتازة للحد من فيروس كورونا، مشيداً بوسائل الإعلام المصرية في التعامل مع الأزمة.

وأضاف السيسي خلال لقاءه  مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، أن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا، وفق وكالة (سبوتنك).

وأوضح أن "مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين، وأن وسائل الإعلام المصرية تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر".

وأكد السيسي أن "الدولة المصرية اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية"، محذرا المصريين أنه "إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير".وشدد السيسي على أن الحكومة المصرية لم تقم بإخفاء أية معلومات، لافتا إلى أن "هناك من يحاول التشكيك والكذب بالدور الذي تقوم به الحكومة خلال الـ  سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا".

وذكر أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق على كافة الدول بسبب أزمة كورونا، متابعاً: "أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله".

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