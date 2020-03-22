شاهد: سيارات الشرطة تجوب محافظات القطاع لتوجيه إرشادات بشأن قراراتها لمكافحة (كورونا)

























رام الله - دنيا الوطنجابت سيارات شرطة المرور كافة شوارع محافظات قطاع غزة، بهدف توجيه إرشادات من الناطق باسم جهاز الشرطة بغزة للمواطنين عبر مكبرات الصوت.وتتضمن الإرشادات قرارات جهاز الشرطة للوقاية من فيروس (كورونا)، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وأصدرت قيادة الشرطة في قطاع غزة، رسالة مهمة، للمواطنين في القطاع، حول فيروس (كورونا).وقالت الشرطة بغزة، في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي: إنه "حرصًا على سلامتكم، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، فقد تقرر إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات".وأوضحت الشرطة، أنه سيتم "إغلاق المقاهي وصالات المطاعم، وتعطيل صلاة الجمعة، في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من اليوم الأحد 22 آذار/ مارس، وحتى إشعار آخر".ودعت الشرطة بغزة، جميع المواطنين إلى الالتزام بهذا القرار، حرصاً على سلامة الجميع، وكل من يخالف، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.