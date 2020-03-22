عريقات: قرارات وإجراءات الحكومة تعكس عمق المسؤولية وصنع القرارات الاستراتيجية

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

صرح د.صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القرارات والإجراءات التى أعلن عنها رئيس الوزراء د.محمد اشتية بعد اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية العليا، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس عكست عمق المسؤولية، والحرص الشديد على سلامة أبناء شعبنا، والتصميم على حماية وطنننا فلسطين.



وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طبيعة فيروس (كورونا)، وقدرته على الانتشار السريع، وعدم قدرة الدول العظمى على مواجهته، حتمت على أركان القيادة الفلسطينية اتخاذ هذه القرارات والإجراءات الوقائية.



ودعا عريقات كل أبناء الشعب الفلسطيني العظيم التقيد والالتزام بهذه القرارات والإجراءات بشكل صارم، ودون تردد، معتبراً ذلك أعلى درجات الوعي والانتماء والعطاء الوطني.