شاهد: وزارة الاقتصاد الوطني تحدد السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية





وحذرت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التجار من تجاوز السقف السعري المحدد تحت طائلة المحاسبة القانونية واتخاذ أقصى العقوبات في مقدمتها الإغلاق والإحالة للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووضعه على قائمة السوداء.





ودعت الوزارة التجار وجميع الفعاليات الاقتصادية إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا، في ظل حالة الطوارئ لمواجهة الجائحة

الصحية فيروس كورونا "كوفيد-19".











كما دعت المواطنين الى التعاون مع طواقم حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات تحصل في السوق من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129 أو هواتف مدراء دوائر حماية المستهلك أو عبر صفحة الوزارة الرسمية (فيسبوك).

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، قائمة السقفالسعري الاسترشادي والتي تضم سبع سلع أساسية تتفرع إلى أصناف تتولى طواقم حماية المستهلك وشركائها رصدها ومراقبتها بصورة يومية.