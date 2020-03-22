الشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي ونوادي الكمبيوتر في قلقيلية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المقاهي ونوادي الكمبيوتر، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة السياحة ومركز شرطة المدينة ومركز شرطة كفر ثلث ومركز شرطة كفر زيباد وتساندهم قوة من شرطة المباحث العامة وقوة من الأجهزة الأمنية قاموا اليوم بإغلاق ثلاثة أماكن ما بين مقاهي ونوادي كمبيوتر في مدينة قلقيلية، وبلدة عزون وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن وتنفيذاً لتعليمات محافظ قلقيلية .



وأكدت أنه تم التحفظ على الأشخاص الستة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم جميعا حسب الأصول.