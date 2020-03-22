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أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال يوم بالسعودية

أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال يوم بالسعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السعودية إلى 511 شخصا تعافى 17 منهم، دون تسجيل وفيات، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الإصابات الجديدة (72 حالة) سجلت في مكة المكرمة تليها العاصمة الرياض (34 حالة).

كما سجلت أربع إصابة في كل من الدمام والقطيف وثلاث حالات في كل من الأحساء والخبر، وحالة واحدة في كل من الظهران والقصيم.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس الجديد في المملكة.

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