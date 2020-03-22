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دولي

وزير الصحة الفرنسي يُعلن وفاة أول طبيب بفيروس (كورونا)

وزير الصحة الفرنسي يُعلن وفاة أول طبيب بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، وفاة طبيب يعمل في مستشفى في فرنسا بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما قال  وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وقال فيران، وفق صحيفة "لوفيغارو"، إن هذه أول حالة وفاة من هذا النوع في البلاد، متابعاً: "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي، وأول حالة من هذا النوع أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا". 

ورفض الوزير إعطاء "معلومات أكثر دقة" بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

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