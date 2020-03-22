وزير الصحة الفرنسي يُعلن وفاة أول طبيب بفيروس (كورونا)





وقال فيران، وفق صحيفة "لوفيغارو"، إن هذه أول حالة وفاة من هذا النوع في البلاد، متابعاً: "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي، وأول حالة من هذا النوع أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا".



ورفض الوزير إعطاء "معلومات أكثر دقة" بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا، اليوم الأحد، وفاة طبيب يعمل في مستشفى في فرنسا بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.