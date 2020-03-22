أوقاف غزة: ندعو لأداء صلاة الجماعة مع الأهل والأبناء في البيوت
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الأوقاف والشوون الدينية بغزة، المواطنين لأداء صلاة الجماعة مع الأهل والأبناء في البيوت.
وقالت أوقاف غزة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": "ندعو إلى إيقاف بيوت العزاء والاكتفاء بالتعزية في المقابر"، مضيفة: "ندعو الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة".
ودعت الوزارة، جميع الميسورين لتحقيق التكافل الاجتماعي، داعية إلى مواصلة التضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء.
دعت وزارة الأوقاف والشوون الدينية بغزة، المواطنين لأداء صلاة الجماعة مع الأهل والأبناء في البيوت.
وقالت أوقاف غزة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": "ندعو إلى إيقاف بيوت العزاء والاكتفاء بالتعزية في المقابر"، مضيفة: "ندعو الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة".
ودعت الوزارة، جميع الميسورين لتحقيق التكافل الاجتماعي، داعية إلى مواصلة التضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء.
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