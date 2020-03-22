أوقاف غزة: ندعو لأداء صلاة الجماعة مع الأهل والأبناء في البيوت

المسجد العمري بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الأوقاف والشوون الدينية بغزة، المواطنين لأداء صلاة الجماعة مع الأهل والأبناء في البيوت.



وقالت أوقاف غزة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": "ندعو إلى إيقاف بيوت العزاء والاكتفاء بالتعزية في المقابر"، مضيفة: "ندعو الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة".



ودعت الوزارة، جميع الميسورين لتحقيق التكافل الاجتماعي، داعية إلى مواصلة التضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء.