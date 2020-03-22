الصحة بغزة: نؤكد على الجهوزية العالية للطواقم الطبية للتعامل مع الحالات

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رام الله - دنيا الوطن

قال يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة: " نطمئن الجمهور الفلسطيني في القطاع، بخلوه من أي حالة مرضية باستثناء الحالتين الوافدتين الذي جرى الإعلان عنهما، مشددًا على الجهوزية العالية للطواقم الطبية للتعامل مع الحالات".



وأضاف أبو الريش في تصريح صحفي، عبر صفحة وزارة الصحة في قطاع غزة: "نرفع الصوت عالياً أمام العالم أجمع بضرورة رفع الحصار عن القطاع لتمكينه من مواجهة وباء (كورونا).



وأوضح أنه "جرى فرز مجموعة طواقم صحية لمتابعة المناطق المفروزة، وتفعيل سلسلة إجراءات الأمان المتبعة لضمان تعزيز الوقاية والحماية".