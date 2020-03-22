الهباش: تعليق العمل في المحاكم الشرعية حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قاضي فضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الأحد، تعليق العمل في المحاكم الشرعية، حتى إشعار آخر.
وقال الهباش، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "استناداً إلى المرسوم الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة، يُعلق العمل في جميع المحاكم الشرعية بدولة فلسطين، ابتداء من صباح الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر، ويلتزم جميع العاملين في ديوان قاضي القضاة بقرار الحكومة، حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي، لرئيس الوزراء".
أعلن قاضي فضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الأحد، تعليق العمل في المحاكم الشرعية، حتى إشعار آخر.
وقال الهباش، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "استناداً إلى المرسوم الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة، يُعلق العمل في جميع المحاكم الشرعية بدولة فلسطين، ابتداء من صباح الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر، ويلتزم جميع العاملين في ديوان قاضي القضاة بقرار الحكومة، حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي، لرئيس الوزراء".
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