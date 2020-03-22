الهباش: تعليق العمل في المحاكم الشرعية حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن قاضي فضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الأحد، تعليق العمل في المحاكم الشرعية، حتى إشعار آخر.



وقال الهباش، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "استناداً إلى المرسوم الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة، يُعلق العمل في جميع المحاكم الشرعية بدولة فلسطين، ابتداء من صباح الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر، ويلتزم جميع العاملين في ديوان قاضي القضاة بقرار الحكومة، حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي، لرئيس الوزراء".