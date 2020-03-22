شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تُعلن عن مبادرة توعية بفيروس (كورونا) بالتعاون مع (فيسبوك)

وزارة الصحة تُعلن عن مبادرة توعية بفيروس (كورونا) بالتعاون مع (فيسبوك)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن مبادرة توعية حول فيروس (كورونا) بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بين المستخدمين في فلسطين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المبادرة، جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لـ (فيسبوك) مارك زوكربرغ، أن الشركة ستدعم كل وزارات الصحة بالعالم، ومنظمة الصحة العالمية، لنشر التوعية بفيروس (كورونا) المستجد، ومحاربة الشائعات المتداولة على (فيسبوك) بشأنه.

وأشارت إلى أنه ضمن خطتها وجهودها في فلسطين لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية، ومحاربة الشائعات لمواجهة (كورونا)، فإنها ستقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإمداد (فيسبوك) بالمحتوى العلمي التوعوي، فيما يقوم (فيسبوك) بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من المستخدمين.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الشراكة التوعوية، ستتمثل بقيام إدارة شركة (فيسبوك) خلال الأيام المقبلة بنشر محتوى الوزارة التوعوي كتنبيهات تظهر للمستخدمين عند فتح منصة (فيسبوك) من فلسطين، وتوجيههم إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، ما يساهم بشكل كبير في زيادة التوعية، كما ستقوم بدعم وصول المحتوى التوعوي الصادر عن الجهات الرسمية إلى مستخدمي (فيسبوك) في فلسطين، التي تتضمن التحديثات الدورية حول واقع انتشار المرض، وسبل الوقاية، والمرافق المخصصة لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية.

وبينت أن هذه الشراكة، تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير المعلومات التوعوية والوقائية والعلاجية للمواطنين، وكوسيلة للحد من أثر الإشاعات والمعلومات المغلوطة والكاذبة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس، في حين تحرص شركة (فيسبوك) على تسخير إمكاناتها التقنية لتعزيز جهود مختلف الحكومات في التعامل مع الوباء العالمي، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية الدولية.

يشار إلى أن مؤسس الشبكة الأولى في العالم للتواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ، قال: إن (فيسبوك) سيعمل على تنقيح أية مواد من شأنها بث أخبار كاذبة أو مزاعم تحريضية خلال الأزمة الراهنة، كما سيحظر الدعايات التي تزعم قدرة منتجات معينة على علاج الفيروس.

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